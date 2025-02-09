Dünya Bakliyat Günü'nde üretim sorunları dile getirildi

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü’nde, baklagillerin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekildi. Türkiye’de baklagil üretim alanlarının ve üretiminin yıllar içinde ciddi oranda düştüğü vurgulandı. ithalat bağımlılığının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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Dünya Bakliyat Günü’nde üretim sorunları vurgulandı.

2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla 10 Şubat, Dünya Bakliyat Günü olarak ilan edildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, bakliyat gününde yaptığı açıklamada. ‘Baklagil ithalatçısı olmamız kabul edilemez’ dedi.

Bayraktar, baklagil ekim alanlarının ve üretiminin düştüğünü belirterek, 1990'dan bu yana baklagil ekim alanı yüzde 56,6, üretimi ise yüzde 33,2 oranında düştü" dedi.

Bayraktar, baklagil üretiminde fiyatların düşmesi için market tavan fiyat uygulanması ve üretim teşviki gibi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, üretimin artırılması için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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