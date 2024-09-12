Türk devletlerinin ortak alfabesi! USMER Başkanı Şule Perinçek değerlendirdi

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harflik Ortak Türk Alfabesi’nde uzlaşıldığını açıkladı. Komisyonun yaptığı açıklamada, alfabede bulunan her bir harfin Türk dillerinde bulunan farklı bir sesi ifade ettiği belirtildi.

Yayınlanma:

Türk devletleri ortak alfabe üzerinde uzlaştı. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 9-11 Eylül tarihlerinde Bakü’de toplandı. Komisyon 29’u Türkçe’den geçme olmak üzere 34 harflik alfabeyi kabul etti.

Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek, ortak alfabenin yeni ufuklara açılmak için ilk adım olacağını vurguladı.

Şule Perinçek, "Çok sevinçli bir haber. Müthiş zengin bir dünya... 3 farklı alfabe vardı, tek olacak. Asya yükseliyor, zenginlik de oradan geliyor. Yeni kapılar açacak, doğurganlığı artıracak. Alışverişimiz gelişecek. Sadece Türk dünyasına değil, tüm kültür dünyasına önemli katkı olacaktır. Alfabe ilk adım, kendiliğinden devamı gelir, sözcüklere gidebilir, zenginleştirir, yoksullaştırmaz, dilimize temizlik olur, kan uyuşmazlığı olan kelimeler atılır" dedi.

Donald Trump ve Kamala Harris karşı karşıya geldi! El sıkışmayla başladı, kaosla bittiDonald Trump ve Kamala Harris karşı karşıya geldi! El sıkışmayla başladı, kaosla bittiDünya
türk dünyası alfabe
Benzer Videolar
ABD'ye korku salan gençler tahliye oldu ABD'ye korku salan gençler tahliye oldu
TÜRK-İŞ 2. mitingini Zonguldak'ta yaptı TÜRK-İŞ 2. mitingini Zonguldak'ta yaptı
Tutuklama kararını Prof. Dr. İzzet Özgenç yorumladı Tutuklama kararını Prof. Dr. İzzet Özgenç yorumladı
TÜRK-İŞ'ten Polonez işçilerine ziyaret TÜRK-İŞ'ten Polonez işçilerine ziyaret
İşçiler, Polonez Genel Müdürlüğü önünde İşçiler, Polonez Genel Müdürlüğü önünde
"Suriye'ye 'seçim yap' demek, ABD-İsrail planlarına teslim olmaktır" "Suriye'ye 'seçim yap' demek, ABD-İsrail planlarına teslim olmaktır"
Öncü Kadın, Polonez işçileriyle buluştu Öncü Kadın, Polonez işçileriyle buluştu
Hamas liderinin şehadeti Filistin mücadelesini perçinledi Hamas liderinin şehadeti Filistin mücadelesini perçinledi
DEM Parti'den Kürtçe kışkırtması! DEM Parti'den Kürtçe kışkırtması!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "DUY" projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "DUY" projesi
Türkiye Filistin Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Heniyye suikastını Ulusal Ka Türkiye Filistin Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Heniyye suikastını Ulusal Ka
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Heniyye bir kahramandı" Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Heniyye bir kahramandı"
Günün Manşetleri
Bir asker şehit oldu
ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayla ilgili sert açıklama
Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
İzmir'in Menderes ilçesini sağanak vurdu
Bakanlar, Diyarbakır'da Narin'in mezarını ziyaret etti
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Irak'a ilk yurt dışı ziyareti
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Pentagon'dan Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Narin davasında şüpheliler adliyede
Çok Okunanlar
Norveç'ten Türkiye kararı Norveç'ten Türkiye kararı
Deterjan ve parfümlerdeki tehlike Deterjan ve parfümlerdeki tehlike
İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu