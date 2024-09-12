Türk devletlerinin ortak alfabesi! USMER Başkanı Şule Perinçek değerlendirdi

Türk devletleri ortak alfabe üzerinde uzlaştı. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 9-11 Eylül tarihlerinde Bakü’de toplandı. Komisyon 29’u Türkçe’den geçme olmak üzere 34 harflik alfabeyi kabul etti.

Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek, ortak alfabenin yeni ufuklara açılmak için ilk adım olacağını vurguladı.

Şule Perinçek, "Çok sevinçli bir haber. Müthiş zengin bir dünya... 3 farklı alfabe vardı, tek olacak. Asya yükseliyor, zenginlik de oradan geliyor. Yeni kapılar açacak, doğurganlığı artıracak. Alışverişimiz gelişecek. Sadece Türk dünyasına değil, tüm kültür dünyasına önemli katkı olacaktır. Alfabe ilk adım, kendiliğinden devamı gelir, sözcüklere gidebilir, zenginleştirir, yoksullaştırmaz, dilimize temizlik olur, kan uyuşmazlığı olan kelimeler atılır" dedi.