DEM Partili belediyeler teröristlere iş kapısı oldu

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin yönettiği belediyelerde terör örgütü bağlantılı kişiler yerleştirilmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın merkez ilçelerinden Kayapınar Belediyesinde şirket kuruldu, başına terör hükümlüsü getirildi.

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Devlet Bahçeli’nin bölücü açılımı devam ederken terör örgütü de aynı hızla militanlarını belediyelere yerleştiriyor. Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi şirket kurdu, başına da terör hükümlüsü İhsan Uğur’u getirdi.

Belediye bünyesinde bir personel şirketi bulunmasına rağmen ikincisi olan Peyas A.Ş.’yi kurdu. Şirketi yönetecek olan Uğur, Eski Bitlis-Hizan Belediye Başkanı, PKK terör örgütü üyeliğinden ve örgüte destek sağlama suçlarından 12 yıl 4 ay ceza aldı, uzun süre ceza evinde yattı.

Kurulan yeni şirketin terör iltisaklı kişileri belediyeye işe almak için kullanılacağı ve yeni bir yöntem olduğu ifade ediliyor.

Ocak ayında da Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar terörle iltisaklı olduğu için KHK ile belediyeden atılan eşi Hayat Dündar’ı işe alarak spor koordinatörü yapmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

DEM Parti açılım
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