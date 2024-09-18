Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, anayasanın 4. maddesi ile ilgili tartışmalar hakkında konuştu. HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı'nın paydaşı olduğunu hatırlatan Perinçek, "Kalktınız bölücü bir partiyi Meclis'e soktunuz. AK Parti ve MHP bu tablonun suç ortağıdır." dedi.

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Siyasetin gündeminde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesini hedef alan açıklamaları var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tartışmalar konusunda AK Parti ve MHP'yi eleştirdi.

HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı'nın paydaşı olduğunu hatırlatan Doğu Perinçek, "Kalktınız bölücü bir partiyi Meclis'e soktunuz. AK Parti ve MHP bu tablonun suç ortağıdır." dedi.

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