Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"

Siyasetin gündeminde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesini hedef alan açıklamaları var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tartışmalar konusunda AK Parti ve MHP'yi eleştirdi.

HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı'nın paydaşı olduğunu hatırlatan Doğu Perinçek, "Kalktınız bölücü bir partiyi Meclis'e soktunuz. AK Parti ve MHP bu tablonun suç ortağıdır." dedi.