ABD'ye korku salan gençler tahliye oldu! "Bizim Yiğitler" türküsüyle karşılandılar

Kahraman gibi girdiler kahraman gibi çıktılar. ABD askerinin başına çuval geçiren 10 Vatan Partili ve TGB'li genç tahliye oldu. Cezaevi önünde partililer tarafından alkışlarla karşılanan gençler, basın açıklamasında söz verdi, "ABD askerlerini Türk topraklarında rahat gezdirmeyeceğiz" dediler.

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"Güçlenerek çıkacağız" dediler, öyle de yaptılar. Vatan Partili ve TGB'li 10 genç tahliye oldu.

ABD askerine İzmir'de çuval geçirdiği için tutuklanan ve 6 Eylül'de serbest bırakılan 10 genç cezaevi önünde "Bizim Yiğitler" türküsüyle karşılandı.

ABD askerine korku salan gençlere Türk Milleti büyük destek verdi. Tahliye olan gençler İzmir'de yürüyüş düzenledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı. Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Samet Kunt, ABD'ye meydan okumaya devam edeceklerini söyledi.

ABD conisine çuval geçirilen noktada, Vatan Partili ve TGB'li gençler, bir kez daha söz verdi.

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