Papaz, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef aldı

İstanbul'a Konstantinapolis diyen Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, Yunanistan'da Bizans İmparatorluğu döneminde Rum Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul’da kullandığı bayrakla poz verdi. Hükümet yine hiçbir tepki vermedi.

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Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, Yunanistan’da bir meydan okumaya daha imza attı. Bartholomeos, Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis Rum Ortadoks Kilisesinin kullandığı bayrakla poz verdi.

Bartholomeos; sarı zeminin üzerine kılıç ve küre tutan çift başlı kartalın olduğu, kartalların üstünde taç bulunan bir bayrağı elinde tuttu.

Bu bayrak kilisenin web sitesinde, "Ekümenik Patrikhanenin amblemi ve Bizans imparatorluğuna kadar uzanan ulusun umutlarının sembolü olan çok yönlü çift başlı kartal” olarak açıklanıyor.

Askeri törenle Atina'da karşılanan Bertholomeos, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan Konstantinapolis emelini bu bayrakla da deklare etti..

Yunanistan'da Selanik Tabipler Birliği’ni de ziyaret eden Bartholomeos, Fener Kilisesini Dünya Ortadoksluğunun kutsal merkezi olduğunu iddia etti.

İstanbul'daki Hristiyan Rum vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü bir devlet memuru olan Bartholomeos'un şerefine Selanik'te yemek verildi. Yemeğe, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Gioulekas, eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos, siyaset, yerel yönetim, ordu ve güvenlik güçleri temsilcileri de katıldı.

Kilisenin Lozan Antlaşması'nda verilen hakların dışına çıkmaması gerekiyor. Lozan'a göre Bartholomesos'un Aynoroz’a geri gönderilerek Türkiye’de hiçbir faaliyet yapmaması gerekiyor. AK Parti hükümeti ise Bartholomeos'un faaliyetlerine imkan tanıyor.

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Bartholomeos Fener Rum Kilisesi
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