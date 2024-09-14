Vatan Partisi, LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe çağrı yaptı

Vatan Partisi, halkın Büyük Aile Platformu’nun önderliğinde yapılacak olan "LGBT Dayatmalarına karşı Dursun Bu Hayasızca Akın” yürüyüşüne çağırdı.

LGBT Propagandasının ve dayatmasının emperyalist bir saldırı olduğunu belirten Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, “Bu saldırı ailemizi, geleceğimizi ve vatanımızı tehdit ediyor” dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "LGBT bir ideolojidir. Bu ideoloji doğrudan emperyalist kapitalist sistem tarafından Türkiye’ye ve mazlum milletlere dayatılmaktadır. Biz bu dayatmanın karşısındayız. Biz Vatan Partisi olarak, geleceğimiz için, ailemiz için çocuklarımız için ve Türkiyenin geleceği için LGBT örgütlenmesi ve propagandasının yasaklanmasını istiyoruz. Geçtiğimiz sene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığında bir kanun tasarısı hazırlamıştık. Bu kanun tasarısında da LGBT propagandasının ve örgütlenmesinin yasaklanması gerektiğini ifade etmiştik." dedi.

Batılı devletlerin yaydığı ideolojinin bozuk olduğunu vurgulayan Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Sekreteri Yakup Büray Yılmaz, bu ideolojinin Türkiye’ye dayatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Yakup Büray Yılmaz, "Bu bozuk ideolojilerini Türkiye'de de kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. Çeşitli kurumlar aracılığıyla, sivil toplum örgütleri aracılığıyla, çeşitli yayın organları aracılığıyla çocuklarımızın beyinlerine giriyorlar." dedi.

Yakup Büray Yılmaz, İstanbulluları 15 Eylül’de yapacakları LGBT’ye karşı sessiz yürüyüşe davet etti. Yılmaz, "Biz bu dayatmalara dur demek için Türkiye Gençlik Birliği olarak ve bir sürü kitle örgütü, sivil toplum örgütü olarak 15 Eylül'de Saraçhane Meydanı'nda buluşuyoruz. Beyazıt Meydanı'nda bir sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı milli değerlerine sahip çıkmak için Saraçhane'ye davet ediyoruz." dedi.