CKD ve TLB yeni açılıma karşı meydanlara indi

Açılıma karşı Bursa'da Türkiye Liseliler Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, yürüyüş düzenledi. Açıklamalarda, Türk milleti bölücü planlara karşı mücadeleye çağrıldı.

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MHP'nin başını çektiği yeni açılıma karşı Bursa'da yürüyüş yapıldı. Türkiye Liseliler Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, bölünme girişimlerine karşı ses yükseltti. TLB Bursa İl Başkanı Muhammet Olga, vatanın birliği ve dirliği için görev başında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Osmangazi Şube Başkanı Sevim Erol, Türk Milletine bölünmeyi dayatan açılıma karşı mücadele çağrısı yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

tlb açılım CKD
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