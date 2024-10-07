Dehşetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye’yi sarsan dehşet verici olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Videolarda, Semih Çelik'in tek başına surlara çıktığı, ardından İkbal Uzuner'in de aynı yere geldiği ve ikisinin surlarda yaklaşık 2 saat kaldığı tespit edildi.

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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre, İkbal Uzuner ve Semih Çelik surlarda saat 13:58’de buluştu. Görüntülere göre, Semih Çelik ilk olarak saat 13:52'de elinde bir çanta ile olay yerine geldi. Birkaç dakika sonra ise telefonla konuşan İkbal Uzuner olay yerine ulaştı.

Videolarda, Semih Çelik’in surlara çıkarken İkbal Uzuner ile konuştuğu, ardından Uzuner’in de surlara çıktığı görüldü. Çelik’in, Uzuner’in surlara çıkmasına yardımcı olduğu da kaydedildi.

VAHŞETTE 'İNCEL' DETAYI

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Semih Çelik’in telefonunda bir mesajlaşma uygulaması üzerinden “incel” olarak bilinen bir gruba üye olduğu ortaya çıktı. ‘İncel’ grupları, kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddet eğilimli kişiler olarak biliniyor. Emniyet güçleri, Semih Çelik’in ‘incel’ grubu ile olan bağlantılarını araştırmaya devam ederken, cinsel içerikli şiddet ve ırkçı söylemler içeren hesap ve siteler de inceleme altına alındı.

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