İncel tehlikesi büyüyor: Ece Seçkin'den İncel ideolojisine karşı uyarı!

İstanbul’da iki genç kadını vahşice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik’in adı, "incel" terimini yeniden gündeme taşıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İncel tehlikesi büyüyor: Ece Seçkin'den İncel ideolojisine karşı uyarı!
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Şarkıcı Ece Seçkin, "Bu korkunç eylemi gerçekleştirip incel grubunun idolü olmak istiyordu. En büyük tehlike burada; yani kafasında yeni idol olmayı hedefleyen diğer sapkınlarda. Yine yapacaklar, Discord kapansa bile Telegram üzerinden örgütlenecekler" dedi. Semih Çelik'in, mesajlaşma platformlarında "incel" olarak bilinen gruplarla bağlantıda olduğunun ortaya çıkması üzerine, Ece Seçkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Seçkin, X platformundaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı showunun da bir parçasıydı.İkbal'e gönderdiği veda videosunda arkada çalan şarkının "Where is my mind" şarkısı Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır.Fight Club bu incellerin matrix'ten sonra en benimsediği film.Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış.Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu.EN BÜYÜK TEHLİKE BURDA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda!Yine yapacaklar,discord kapansa telegramdan örgütlenecekler. Hepsi forumcu panelci kadın düşmanı pedofili bu şerefsizlerin..."

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