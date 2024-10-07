Bakan Tunç'tan önemli açıklama: İyi hal indirimi devam edecek mi?

Bakan Tunç, bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için hükümlülerin belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğine dair daha önce bir teklif sunduklarını ve bu öneriyi tekrar gündeme getireceklerini belirtti. Özellikle duruşmalarda kılık kıyafet üzerinden verilen iyi hal indirimlerinin toplumda eleştiri konusu olduğunu vurgulayan Tunç, geçen yasama döneminde bu konuda düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Ancak, iyi hal indirimine dair tartışmaların sürdüğünü ve bu konuyu yeniden değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI

Bakan Tunç, cezalarda belirlenen alt ve üst sınırlar arasında hâkimin karar verdiğini belirtti ve iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusunun ceza hukukçuları, akademisyenler ve milletvekilleriyle yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. Özellikle bazı suçlar açısından iyi hal indiriminin kamuoyunda tepkilere neden olduğunu ve bu uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tunç, denetimli serbestlik konusunda ceza hukukçularıyla bu konuyu tartışmaları gerektiğini de vurguladı.

TOPLUMUN ELEŞTİRİLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Tunç, kasten öldürme ve yaralama suçları başta olmak üzere denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiri yarattığını belirterek, toplumdan gelen bu eleştirileri dikkate almalarının şart olduğunu söyledi. Suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin önemine dikkat çeken Tunç, suç işlendikten sonra soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesinin, savcılık ve hukuk birimlerinin yakın iş birliği içinde olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.