Kazakistan, nükleer enerjiye "evet" dedi.



Ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkı oylaması yapıldı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, referandumun ön sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, ülkede referandum için kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy sayımı sona erdi. Referanduma katılım oranı yüzde 63,66 oldu.



Seçmenlerin yüzde 71,12'si referandumda "evet" dedi. Yani 5 milyon 500 binden fazla kişi ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesini destekledi. 2 milyon 45 bin kişi ise buna karşı çıktı. Yaklaşık 213 bin oy ise geçersiz sayıldı.



Referandumun kesin sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanacak.