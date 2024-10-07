Kazakistan, nükleer enerjiye "evet" dedi

Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santrali için düzenlenen referandumda ön sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 71,12'si "evet" dedi. Referandumun kesin sonuçları ise Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yedi gün içinde açıklanacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Kazakistan, nükleer enerjiye "evet" dedi
Yayınlanma:

Kazakistan, nükleer enerjiye "evet" dedi.

Ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkı oylaması yapıldı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, referandumun ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede referandum için kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy sayımı sona erdi. Referanduma katılım oranı yüzde 63,66 oldu.

Seçmenlerin yüzde 71,12'si referandumda "evet" dedi. Yani 5 milyon 500 binden fazla kişi ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesini destekledi. 2 milyon 45 bin kişi ise buna karşı çıktı. Yaklaşık 213 bin oy ise geçersiz sayıldı.

Referandumun kesin sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanacak.

Beyoğlu'nda bina çatısı çöktüBeyoğlu'nda bina çatısı çöktüYurt
kazakistan nükleer enerji
Günün Manşetleri
Bakan Tunç'tan önemli açıklama
Yozlaşmış düzeni yıkacağız
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
DHKP-C üyesi jandarmadan kaçamadı
İsrail'in Nevatim Askeri Üssü darmadağan edildi
Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme
Gazze'de insanlık öldü, dünya seyretti
CHP'de bel altı siyaset tartışması
"İsrail bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir"
Ekonomi Koordiasyon Kurulu'ndan açıklama
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi
İkbal Uzuner’in babası: "Kızımın psikolojisini bozdu, 1,5 yıldır görüşmüyorlardı" İkbal Uzuner’in babası: "Kızımın psikolojisini bozdu, 1,5 yıldır görüşmüyorlardı"
Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme
Narin Güran'ın kuzenlerinde 'kaygı ve korku' belirlendi Narin Güran'ın kuzenlerinde 'kaygı ve korku' belirlendi
Cudi Dağı bölgesinde Gürz-18 operasyonları Cudi Dağı bölgesinde Gürz-18 operasyonları