Gazze'de can kaybı 52 bini aştı: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
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 Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 142 kişinin de yaralandığını duyurdu. Böylece saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615’e, yaralı sayısı ise 118 bin 752’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralıların Gazze’deki çeşitli hastanelere getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 507 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze’de hâlen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ve gerçek can kaybının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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