Fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı var

Çorum'daki Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta bir un fabrikasında meydana gelen patlamada meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki Hatap Un Fabrikasında öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.