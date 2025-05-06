Fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Çorum'daki bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda işçi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı var
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Çorum'daki Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta bir un fabrikasında meydana gelen patlamada meydana geldi. 

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki Hatap Un Fabrikasında öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çorum patlama
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