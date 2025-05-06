Antalya' da feci ölüm: İşe başladığı gün merdiven boşluğuna düşerek can verdi

Antalya’da Suriyeli işçi Muhammed Mirrey, işe başladığı gün inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya' da feci ölüm: İşe başladığı gün merdiven boşluğuna düşerek can verdi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, yapımı süren bir site inşaatında çalışan 26 yaşındaki Suriyeli işçi Muhammed Mirrey, işe başladığı sabah talihsiz bir kazayla yaşamını yitirdi. Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki inşaatta kalıp sökme çalışmaları yaptığı sırada dengesini kaybeden genç işçi, 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Olayın ardından şantiyedeki diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mirrey’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Mirrey’in cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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