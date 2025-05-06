ABD ve İsrail’den Yemen’e hava saldırısı: Can kaybı ve yaralılar var

Yemenli yetkililer, saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek İsrail’e yönelik “nitelikli misilleme” yapılacağını açıkladı.

Saldırının ardından Yemen Petrol Şirketi, Hudeyde’deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik düzenlenen bombardıman sonrası akaryakıt istasyonları için acil durum planını devreye aldıklarını duyurdu. Şirket yetkilileri, 17 Nisan’daki ağır saldırının ardından limanın yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaların ABD tarafından sık sık hedef alındığını ve sabote edildiğini kaydetti.

Yemen’e yönelik saldırılarla ilgili İran ve Hamas’tan da açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgularken, Hamas ise "savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin Yemen’i Gazze’ye verdiği destekten vazgeçiremeyeceğini" belirtti.