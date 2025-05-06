Narin Güran cinayetinde flaş gelişme

Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda Narin Güran cinayeti olarak bilinen dosyada, suça sürüklenen çocuk R.A. ve babası Mehmet Selim Atasoy’un avukatlığını yapıyorum. Müvekkilim, alt sınırı 6 ay, üst sınırı 5 yıl olan bir suçtan dolayı 8 aydır tutuklu. Bu nedenle yargılamadaki hukuka aykırılıkları dile getirmek için HSK'ya başvurduk. Artık bu davada yerel çözümlerden sonuç alınamayacağını düşünüyoruz. Hakimin kötü niyetli davrandığı kanaatindeyiz.

2024 yılı Kasım ayında yaşanan bir olayda, bir kişi iki kişiye toplam 18 kurşun sıktı. Her iki mağdurda da kemik kırıkları oluştu. Olay güvenlik kameralarına da yansımasına rağmen, dosya Asliye Ceza Mahkemesi'ne açıldı. Fail aynı gün serbest bırakıldı. Halbuki ortada öldürmeye teşebbüs var ve ceza alt sınırı 6 yıl, üst sınırı 14 yıl olan bir suç söz konusu. Bu kişi tutuklanmazken, müvekkilim Atasoy 8 aydır cezaevinde.

HSK’ya sunduğumuz dilekçede hakimin tarafsız davranmadığını, bazı kişi veya kurumlardan talimat alarak hareket ettiğini düşündüğümüzü belirttik. CMK’nın 148. maddesi açık; bir kişi, kendisi dışındaki suçlamalarla ilgili doğruyu söylemek zorunda değildir. Ancak müvekkilim ile Salim Güran’ın ifadelerinin çelişmesi gerekçe gösterilerek tutukluluğun devamına karar veriliyor. Bu durum açıkça hukuka aykırıdır.”