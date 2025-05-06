MİT’ten büyük başarı: İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’ın Lübnan’da düzenlemeyi planladığı 3’üncü dalga saldırıyı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) engelledi.

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MİT’ten büyük başarı: İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi
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Geçen yıl Lübnan'da, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 37 kişi hayatını kaybetmiş, 3 binin üzerinde kişi yaralanmıştı. MİT, 3’üncü dalga saldırıyı İstanbul Havalimanı’nda durdurdu.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, MOSSAD’ın Lübnan'da gerçekleştirmeyi planladığı 3’üncü dalga saldırısına yönelik, MİT önemli bir operasyon gerçekleştirdi. MİT, Lübnan’daki patlamaların benzerinin İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak kargo gönderisiyle gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı. Havalimanındaki güvenlik önlemleri artırıldı ve şüpheli kargolar detaylı şekilde incelendi.

İstanbul Havalimanı'na gelen ve Lübnan’a gönderilmek üzere hazırlanan Tayvan menşeli SMT Global Lojistik firması tarafından taşınan kargo, içeriğinde 'Food Chopper' yani yiyecek parçalayıcı olarak belirtilmişti. Ancak güvenlik birimlerinin dikkatli incelemesi sonucu kargonun içerisinde 1,300 adet çağrı cihazı, 710 adet telsiz şarj aleti ve bu aletlere ait çeşitli kablo ve bataryalar bulundu.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu çağrı cihazlarının içlerinin patlayıcı ile doldurulmuş olduğu tespit edildi. Ele geçirilen tüm cihazlar ve malzemeler, güvenlik birimleri tarafından imha edildi.

Bu operasyon, Lübnan Cumhurbaşkanı Necip Mikati’nin Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati’yi bu operasyon hakkında bilgilendirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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