Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi: Bakanlık 10 bal markasını açıkladı

Güncellenen listede, bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünlerde uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlık, Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Pervari Sepeti, Köseoğlu Bal, Arıcızade, Abalı, Vitamel ve Beyşehir Yöresel Ürünler gibi markaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşları gıda alışverişlerinde güvenilir kaynakları tercih etmeye ve şüpheli durumlarda Bakanlık’a ihbarda bulunmaya çağırdı.

Ayrıca, zeytinyağlarında da tohumyağı karıştırıldığı tespit edildi.