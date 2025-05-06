Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi: Bakanlık 10 bal markasını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yaptığı gıda denetimlerinde bazı markaların sağlığı tehdit eden ürünlerini ifşa etti.

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Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi: Bakanlık 10 bal markasını açıkladı
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Güncellenen listede, bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünlerde uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlık, Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Pervari Sepeti, Köseoğlu Bal, Arıcızade, Abalı, Vitamel ve Beyşehir Yöresel Ürünler gibi markaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı.
Yetkililer, vatandaşları gıda alışverişlerinde güvenilir kaynakları tercih etmeye ve şüpheli durumlarda Bakanlık’a ihbarda bulunmaya çağırdı.

Ayrıca, zeytinyağlarında da tohumyağı karıştırıldığı tespit edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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