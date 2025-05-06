Vali Gül, İstanbul'un emniyet verilerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, kaçak göçle mücadelede mobil göç noktalarında sorgulanan yabancı sayısının geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttığını, tespit edilen düzensiz göçmen sayısının ise yüzde 20 azaldığını belirterek, “Bu tablo, meselenin İstanbul’un gündeminden yavaş yavaş düştüğünü gösteriyor. Mücadelemizi, kamu düzeninden ve insani değerlerden taviz vermeden sürdüreceğiz” dedi.

Eyüpsultan’daki AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen emniyet verileri değerlendirme toplantısında konuşan Gül, 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti. “Deprem değil çürük bina öldürür” diyen Gül, riskli yapılarda yaşayan yurttaşları, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanmaya davet etti.

2025’in ilk dört ayında İstanbul’daki kişilere karşı işlenen 8 temel suçta yüzde 10’a yakın azalma olduğunu açıklayan Gül, bu suçların aydınlatılma oranının ise yüzde 99,3’e yükseldiğini aktardı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma yaşandığını, kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52 ve evden hırsızlıkta yüzde 41 düşüş görüldüğünü kaydetti.

Gül, yıllardır aranan kişilerin yakalanma oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, önemli suçlardaki yakalamaların ise yüzde 0,6 azaldığını söyledi. Bu düşüşü, “Artık daha az suçlu aranıyor” şeklinde değerlendirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili operasyonlarda ele geçirilen silah sayısının yüzde 17, bu suçtan tutuklananların sayısının ise yüzde 85 arttığını belirtti. Günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimlerin de hız kazandığını dile getiren Vali Gül, bu konuda yapılan cezai işlemlerin geçen yılın aynı dönemine göre 13 kat arttığını söyledi.

Organize suçlarla mücadelede operasyon sayısının yüzde 42, çökertilen suç çetesi sayısının yüzde 20 yükseldiğini belirten Gül, vatandaşların içi rahat olsun diyerek, “Hiçbir eşkıyalığa ve zorbalığa geçit vermeyeceğiz” mesajı verdi.

Uyuşturucuya karşı kararlı bir mücadele verdiklerini vurgulayan Gül, uyuşturucu hap miktarının 5, kenevir miktarının ise 7 kat arttığını açıkladı. “Bu mücadeleyi sadece polisle değil, halkla birlikte veriyoruz” diyen Gül, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesiyle bilinçli annelerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Siber suçlara karşı da 7/24 görevde olduklarını ifade eden Gül, özellikle çocuklar ve yaşlıların hedef alındığı dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Trafikte ölümlü kazaların geçen yıla göre yüzde 9 oranında azaldığını açıklayan Gül, trafik kurallarına uyumun önemine dikkat çekti. Okul servisleri, taksiler ve çakarlı araçlara yönelik denetimlerin de sürdüğünü söyledi.

İstanbul’da kayıtlı 1 milyon 17 bin 726 yabancı bulunduğunu belirten Gül, göçle ilgili denetimlerin mobil göç noktalarıyla hızlandığını, bu sayede kaçak göçle daha etkili mücadele edildiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.