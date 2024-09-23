Arnavutluk'ta kurulması planlanan Bektaşi devletine sert yanıt

Arnavutluk Başbakanı Rama’nın Bektaşiler için Tiran’da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kuracağını duyurması Türkiye'de gündem oldu. Rama'ya Türkiye’de yaşayan Bektaşilerden tepki geldi. Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, "Bu yapılmak istenen emperyalist bir hesaptır" dedi.

Yayınlanma:

Arnavutluk'un ülkede Vatikan gibi bir "Bektaşi Tarikatı Devleti" kurma girişimlerine Türkiye'deki Baştaşiler karşı çıktı.

"Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kararını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama açıkladı. Sözde devletin başkanıın da Arnavutluk Bektaşilerinin önde gelen isimlerinden Baba Mondi olacağı söylendi. Ulusal Kanal'a açıklamalar yapan Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, Mondi’nin Bektaşileri temsil etmediğini belirtti.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, "Şimdi orada da böyle bir devlet başkanı gibi bir şey olmasının arkasında emperyal bir takım güçlerin, bir takım hesapların olduğunu düşünüyoruz. Biz onu yok hükmünde kabul ediyoruz ve Türkiye'deki, Balkanların önemli bir kısmındaki Bektaşileri de asla temsil edecek bir pozisyonda değildir bize göre. Bektaşileri temsil edemez. Kendi kendisini temsil edebilir. Veyahut da çevresindeki bazı insanları temsil edebilir. Orada 27 dönüm bir alan içinde Tiran'da Bektaşi tekkesinin merkezi var. Orayı müstakil bir devlet haline getirme şeklinde haberler görüyoruz gazetelerde veya basında. Bizi temsil edemez. Bizimle hiçbir bağı söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye'deki bektaşilerin de adını bu şekilde kirletemez. Biz böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bizim açımızdan yok hükmündedir." dedi.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, Vatikan tipi devlet çabalarını emperyalist bir girişim olarak yorumladı. Gümüşoğlu, "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" girişimlerinin Avrupa merkezli Alevi-Bektaşiliğinin İslam’ın dışında ayrı bir din olarak gösterme planının parçası olduğu savundu.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, "Ali'siz Alevilik diye bir şey Türkiye açısından bir ihanetten başka bir şey değildir. İhanet çabalarıdır. Ve buna hizmet eden her harekette dolayısıyla ihanete vesile olan çabalardır. Bununla Mondi'nin yaptığı arasında da dolaylı bir şekilde bir paralellik olduğu düşünülebilir." dedi.

Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor! İşte raporun ayrıntılarıSinan Ateş cinayetinde yeni rapor! İşte raporun ayrıntılarıGündem
bektaşi arnavutluk
Benzer Videolar
"AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu" "AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"
Vatan Partisi, LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe çağrı yaptı Vatan Partisi, LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe çağrı yaptı
Türk devletlerinin ortak alfabesi Türk devletlerinin ortak alfabesi
ABD'ye korku salan gençler tahliye oldu ABD'ye korku salan gençler tahliye oldu
TÜRK-İŞ 2. mitingini Zonguldak'ta yaptı TÜRK-İŞ 2. mitingini Zonguldak'ta yaptı
Tutuklama kararını Prof. Dr. İzzet Özgenç yorumladı Tutuklama kararını Prof. Dr. İzzet Özgenç yorumladı
TÜRK-İŞ'ten Polonez işçilerine ziyaret TÜRK-İŞ'ten Polonez işçilerine ziyaret
İşçiler, Polonez Genel Müdürlüğü önünde İşçiler, Polonez Genel Müdürlüğü önünde
"Suriye'ye 'seçim yap' demek, ABD-İsrail planlarına teslim olmaktır" "Suriye'ye 'seçim yap' demek, ABD-İsrail planlarına teslim olmaktır"
Öncü Kadın, Polonez işçileriyle buluştu Öncü Kadın, Polonez işçileriyle buluştu
Hamas liderinin şehadeti Filistin mücadelesini perçinledi Hamas liderinin şehadeti Filistin mücadelesini perçinledi
DEM Parti'den Kürtçe kışkırtması! DEM Parti'den Kürtçe kışkırtması!
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi