Arnavutluk'ta kurulması planlanan Bektaşi devletine sert yanıt

Arnavutluk'un ülkede Vatikan gibi bir "Bektaşi Tarikatı Devleti" kurma girişimlerine Türkiye'deki Baştaşiler karşı çıktı.

"Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kararını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama açıkladı. Sözde devletin başkanıın da Arnavutluk Bektaşilerinin önde gelen isimlerinden Baba Mondi olacağı söylendi. Ulusal Kanal'a açıklamalar yapan Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, Mondi’nin Bektaşileri temsil etmediğini belirtti.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, "Şimdi orada da böyle bir devlet başkanı gibi bir şey olmasının arkasında emperyal bir takım güçlerin, bir takım hesapların olduğunu düşünüyoruz. Biz onu yok hükmünde kabul ediyoruz ve Türkiye'deki, Balkanların önemli bir kısmındaki Bektaşileri de asla temsil edecek bir pozisyonda değildir bize göre. Bektaşileri temsil edemez. Kendi kendisini temsil edebilir. Veyahut da çevresindeki bazı insanları temsil edebilir. Orada 27 dönüm bir alan içinde Tiran'da Bektaşi tekkesinin merkezi var. Orayı müstakil bir devlet haline getirme şeklinde haberler görüyoruz gazetelerde veya basında. Bizi temsil edemez. Bizimle hiçbir bağı söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye'deki bektaşilerin de adını bu şekilde kirletemez. Biz böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bizim açımızdan yok hükmündedir." dedi.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, Vatikan tipi devlet çabalarını emperyalist bir girişim olarak yorumladı. Gümüşoğlu, "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" girişimlerinin Avrupa merkezli Alevi-Bektaşiliğinin İslam’ın dışında ayrı bir din olarak gösterme planının parçası olduğu savundu.

Bektaşi Babası Hacı Dursun Gümüşoğlu, "Ali'siz Alevilik diye bir şey Türkiye açısından bir ihanetten başka bir şey değildir. İhanet çabalarıdır. Ve buna hizmet eden her harekette dolayısıyla ihanete vesile olan çabalardır. Bununla Mondi'nin yaptığı arasında da dolaylı bir şekilde bir paralellik olduğu düşünülebilir." dedi.