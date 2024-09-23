Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor! İşte raporun ayrıntıları

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davada, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu ortaya çıktı.

Adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanarak dava dosyasına giren 21 sayfalık rapora göre, Sinan Ateş’e isabet eden kurşunların hepsi tutuklu sanık Eray Özyağcı’nın silahından çıktı.

Raporda, Eray Özyağcı’nın solunda Selman Bozkurt, sağ tarafında Ahmet Keçik ile birlikte yürüdüğü sırada Sinan Ateş'e iki eliyle tabancayı tutarak ateş etmeye başladığı ve akabinde Ateş’in dizlerinin üzerine düştüğü belirtildi. Eray Özyağcı'nın yerde bulunan Sinan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkmasının net bir şekilde görüldüğü ifade edildi.

Raporda, Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden ne olduğunun anlaşılamadığı yönündeki tespit de dikkat çekti.

Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş’i öldüren kurşunun Özyağcı’nın silahından çıkmadığını söylemişti.

Otopsi raporunda da Sinan Ateş’e arkadan isabet eden bir kurşun saptanamamıştı.

Yeni bilirkişi raporu, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararın açıklanması beklenen 30 Eylül’deki duruşmadan 1 hafta önce dosyaya girdi.