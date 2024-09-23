Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor! İşte raporun ayrıntıları

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. Saldırı anı ve kamera görüntülerinin analiz edildiği raporda, Ateş'in sadece tetikçi Eray Özyağci tarafından vurulduğu tespiti yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor! İşte raporun ayrıntıları
Yayınlanma:

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davada, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu ortaya çıktı.

Adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanarak dava dosyasına giren 21 sayfalık rapora göre, Sinan Ateş’e isabet eden kurşunların hepsi tutuklu sanık Eray Özyağcı’nın silahından çıktı.

Raporda, Eray Özyağcı’nın solunda Selman Bozkurt, sağ tarafında Ahmet Keçik ile birlikte yürüdüğü sırada Sinan Ateş'e iki eliyle tabancayı tutarak ateş etmeye başladığı ve akabinde Ateş’in dizlerinin üzerine düştüğü belirtildi. Eray Özyağcı'nın yerde bulunan Sinan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkmasının net bir şekilde görüldüğü ifade edildi.

Raporda, Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden ne olduğunun anlaşılamadığı yönündeki tespit de dikkat çekti.

Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş’i öldüren kurşunun Özyağcı’nın silahından çıkmadığını söylemişti.

Otopsi raporunda da Sinan Ateş’e arkadan isabet eden bir kurşun saptanamamıştı.

Yeni bilirkişi raporu, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararın açıklanması beklenen 30 Eylül’deki duruşmadan 1 hafta önce dosyaya girdi.

6 yaşındaki çocuğu evlendirme skandalında karar açıklandı! İşte Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye verilen cezalar6 yaşındaki çocuğu evlendirme skandalında karar açıklandı! İşte Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye verilen cezalarGündem
Sinan Ateş cinayet dava
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi