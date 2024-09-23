6 yaşındaki çocuğu evlendirme skandalında karar açıklandı! İşte Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye verilen cezalar

İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalına ilişkin davada sanıklar yeniden hâkim karşısına çıktı. 3 sanığın yargılandığı davada, istinaf bozma kararının ardından yeniden karar verildi.

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmaya, gizlilik ve yayın yasağı kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti. Sanık İstekli'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, Sanık Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Firari sanık Fatıma Gümüşel hakkında dosyasının ayrılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, firari sanık Gümüşel'in dosyasını ayırdı, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Heyet, sanık Kadir İstekli'yi "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu, sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi.