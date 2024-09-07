Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı! Olayın nasıl yaşandığı ortaya çıktı

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı. Olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı! Olayın nasıl yaşandığı ortaya çıktı
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"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'da saldırıya uğradı.

Sosyal medyada gündem olan saldırının nasıl meydana geldiğiyle ilgili Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı! Olayın nasıl yaşandığı ortaya çıktı - Resim : 1

Yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı! Olayın nasıl yaşandığı ortaya çıktı - Resim : 2

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