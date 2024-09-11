Donald Trump ve Kamala Harris karşı karşıya geldi! El sıkışmayla başladı, kaosla bitti

ABD'de başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in ilk canlı yayın münazarası karşılıklı iddialar ve suçlamalarla geçti.

Canlı münazara adayların el sıkışmasıyla başlarken, kaotik bir biçimde sona erdi.

TRUMP: "PUTIN SENİ ÖĞLE YEMEĞİNDE YER"

En tartışmalı başlık ise Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Trump "Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesini istiyorum. Mevcut Başkan Joe Biden, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hiç Rusya’yla iletişim kurmadı" dedi.

Harris, Ukrayna'ya desteğini vurgularken, “Trump başkan olsaydı, Putin şu an Kiev'de oturuyor olurdu" ifadelerini. Trump Harris'e "Putin seni öğle yemeğinde yer" yanıtını verdi.

TRUMP: "İSRAİL VE ARAP DÜŞMANISINIZ"

Filistin-İsrail savaşı da münazaranın önemli konu başlıklarındandı. Trump, Harris’i İsrail ve Arap düşmanı olmakla suçladı. Kamala Harris ise İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ

Tartışma ABD ekonomisi tartışması, ekonomiye yapılacak müdahaleler, vergiler ve iç piyasa için korumacılık konularıyla devam etti.

Harris, "Eski Başkan, ticaret savaşlarının başlamasına yardımcı oldu" derken, seçimi kazanması halinde ülkenin petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Trump, Biden yönetiminde ABD tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşadıklarını söyledi. Seçimi kazanırsam ithal mallara büyük vergiler getireceğim dedi.

HARRIS: "TRUMP DİKTATÖR OLMAK İSTİYOR"

Harris, Trump'ı diktatörlükle suçladı. "Trump diktatör olmak istiyor, diktatörler Trump'ı destekliyor çünkü kullanıyorlar" diyen Harris, Trump'ın ülkeyi İç Savaş'tan bu yana demokrasiye yönelik en ciddi saldırıyla baş başa bıraktığını söyledi.

TRUMP: "DEMOKRATLAR ABD'Yİ 3. DÜNYA SAVAŞINA GÖTÜRECEK"

"Başkan olsaydım Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar yaşanmazdı" ifadelerini kullanan Trump, Demokrat yönetimin ABD'yi 3. Dünya Savaşına götüreceğini söyledi.

Canlı yayının ardından iki taraf da kendilerinin gecenin galibi olduğunu açıklarken, salonun dışında toplanan Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.