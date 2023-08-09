Tanzanya'daki Türk işçiler mağdur! 7 aydır maaşlarını alamıyorlar

Tanzanya'da demiryolu projesinin yapımını üstlenen Türk firmasında çalışan işçiler, 7 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptılar. İşçiler, maaşlarının ödenmesini talep ediyor.

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Aylardır maaşlarını alamadılar. Tanznya'da çalışan işçiler, Ulusal Kanal'dan seslerini duyurdular...

Tanzanya'daki demiryolu projesinin yapımını üstlenen Türk firmasında çalışmak için giden işçiler, 7 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı.

İşçiler maaşları ödeninceye kadar çalışmayı durduracaklarını söyledi.

Türkiye'den yüzlerce kilometre uzakta geçim kaygısıyla çalışan vatandaşlar maaşlarının ödenmesini talep ediyor.

Mağduriyetlerini ifade eden işçiler, yetkililerin konu hakkında çözüm bulmasını istiyor.

# tanzanya # maaş

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