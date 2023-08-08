Cevdet Yılmaz'dan Orta Vadeli Program açıklaması! Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programa ilişkin konuştu. OVP'nin daha çok yapısal dönüşüm boyutu taşıyacağını belirten Yılmaz, programın 10 Eylül'de açıklamayı planladıklarını söyledi.
Seda Akyüz
Kamu politika ve uygulamalarını ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren Orta Vadeli Program için geri sayım başladı.
Programa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 7 Ağustos'ta yapılan Bakanlar Kurulu'nda programın değerlendirildiğini söyledi.
Yılmaz, programı 10 Eylül'de açıklamayı planladıklarını da aktardı. Yılmaz, finans kesimi olan görüşmelerin cuma günü İstanbul’da olacağını da ifade etti.
Enflasyon hedefindeki güncellemelerin 2026 yılı OVP ile netleşeceğini de ekledi Yılmaz.
- Hükümet ile Merkez Bankası Orta Vadeli Programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025’e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon.
Cumhurbaşkanı yardımcısı, İşçi ve işveren taraflarının vergi taleplerine ilişkin de konuştu.
- Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum. Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi