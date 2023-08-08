Cevdet Yılmaz'dan Orta Vadeli Program açıklaması! Tarih verdi

Kamu politika ve uygulamalarını ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren Orta Vadeli Program için geri sayım başladı.

Programa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 7 Ağustos'ta yapılan Bakanlar Kurulu'nda programın değerlendirildiğini söyledi.

Yılmaz, programı 10 Eylül'de açıklamayı planladıklarını da aktardı. Yılmaz, finans kesimi olan görüşmelerin cuma günü İstanbul’da olacağını da ifade etti.

Enflasyon hedefindeki güncellemelerin 2026 yılı OVP ile netleşeceğini de ekledi Yılmaz.

- Hükümet ile Merkez Bankası Orta Vadeli Programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025’e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, İşçi ve işveren taraflarının vergi taleplerine ilişkin de konuştu.