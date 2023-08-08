Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul depremi için uyardı! Çok özel açıklamalarda bulundu

Türkiye deprem gerçeği ile bundan 6 ay önce bir kez daha yüzleşti ancak en büyük tehdit olan Marmara Bölgesi’ndeki fay hatları 26 milyon vatandaş için risk oluşturuyor.

Ulusal Kanal’a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, beklenen depremlerle ilgili konuştu. Tüysüz alınması gereken önlemlerde Türkiye’nin daha yolun başında olduğunu söyledi.

Bilim insanları yetkililer için bir yol haritası da çizdi. Yolun başında okul ve binaların ivedilikle dönüşümü yer alıyor.

Olası Marmara depremi 7.2 ile 7.6 arasında mekik dokuyor. Böylesi bir depreme hazırlık için sadece İstanbul’da bile acil yıkılması gereken 90 bin bina yer alıyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz deprem bölgesindeki yoğun nüfusa dikkat çekti. Nüfusun azaltılmasını söyleyen Tüysüz Kanal İstanbul projesini de nüfusu arttıracağı için eleştirdi.

Kuzey fay hattında 250 yılda bir deprem oluyor. Marmara, bu süreyi çoktan aşmış durumda. Tam zamanını kestirmek mümkün değil ancak uzmanların ortaklaştığı bir konu var….