İsveç'te yine PKK provokasyonu! LGBT festivalinde Türkiye'yi hedef aldılar

Hükümetin, NATO üyeliğine onay verdiği İsveç, yine bir PKK kışkırtmasına sahne oldu.

Stockholm'de LGBT festivaline katılan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

PKK flamalarının açıldığı eylemde, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesi çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, provokasyonu yazılı açıklamayla kınadı.

- Stokholm’de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz.