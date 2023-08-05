Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı FETÖ'nün akademideki "Tavşan Aday" taktiğini deşifre etti!

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ'cülerin üniversitelerdeki akademik kadrolara nasıl giriş yaptıklarının perde arkasını açıkladı. Yaycı, kullanılan yöntemin "Tavşan Aday" taktiği olduğunu vurguladı.

Cihat Yaycı, akademik camiada FETÖ'nün tespiti için gereken kritlerleri sıraladı. Ayrıca Yaycı "Kimsenin söylemediği bomba" olarak nitelediği FETÖ'cülerin "Tavşan Aday" taktiğini gözler önüne serdi.

Yaycı özetle şu noktalara temas etti:

BABASI FETÖ İMAMI OLUP AKADEMİSYENLİK YAPANLAR VAR!

- Bunlar 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası farklı farklı cemaat, Atatürkçü, solcu, milliyetçi, Alevi ve liberal görünümü altına girdiler. Üniversitelerde babası FETÖ imamı olup öğretim üyeliği yapanlar var. Çok açık söyleyelim, Üsküdar Üniversitesi'nde bizzat benim görevdeyken ihraç ettiğim FETÖ'cü subaya ders verdirenler var. Özel üniversiteler de bunların içerisinde. Bunlar siyaset bilimci vs olarak televizyonlara çıkıyorlar. Her yerin kendini bir kere silkelemesi lazım. Bunların geçmişine bakmadan bu "Renklendirmeyi" çözemeyiz. Soruları çalarak üniversitelere girenler neredeler şu anda? FETÖMETRE eğer uygulansaydı kurunun yanında yaş da yanmazdı.

YÖK BAŞARILI OLAMADI...

- Akademide "Tavşan Adaylık" yaparak sınava girmeyen öğretim üyeleri kimlerdir? Üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarına, sınav günü tek kişi girenler kimlerdir? YÖK bunların listesini çıkardı mı acaba? FETÖ'cülere tez danışmanlığı yapan var mı? Şu anda hapse atılmış, firar etmiş, KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cülerin akademik kariyer yaptıkları üniversiteler nerelerdir, bunların tez danışmanları ve jüri üyeleri kimlerdir? Siz kuzuyu kurda teslim ederseniz, akademideki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkartamazsınız. Akademi ve YÖK şu ana kadar FETÖ ile mücadele konusunu başaramadı. Bağımsız bir kurum vasıtasıyla bu temizlik yapılmalıdır.
Cihat Yaycı Paşa'dan flaş açıklama: "FETÖ'nün varisinin damadı üniversitede akademisyen!"Cihat Yaycı Paşa'dan flaş açıklama: "FETÖ'nün varisinin damadı üniversitede akademisyen!"Gündem
# Cihat Yaycı # fetö # Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı # Akademi # üniversiteler # fetö yapılanması

Benzer Videolar

Fransa Afrika'dan tekme tokat kovuluyor! Fransa Afrika'dan tekme tokat kovuluyor!
İstanbul depremi için korkutan uyarı! İstanbul depremi için korkutan uyarı!
"Yakında tüm kesimler ayaklanacak!" "Yakında tüm kesimler ayaklanacak!"
"Atatürk'ün Hollywood'a ihtiyacı yok!" "Atatürk'ün Hollywood'a ihtiyacı yok!"
Otizm nedir ve nasıl anlaşılır? Otizm nedir ve nasıl anlaşılır?
Konut sorununa çözüm! Konut sorununa çözüm!
"Ekonomik politikaların siyasi bedelleri olacak!" "Ekonomik politikaların siyasi bedelleri olacak!"
Yunanistan'da Türklere baskı! Yunanistan'da Türklere baskı!
Canlı yayında Ümit Özdağ tartışması! Canlı yayında Ümit Özdağ tartışması!
Erdoğan Putin'le görüşecek! Erdoğan Putin'le görüşecek!
Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme masada! Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme masada!
Emeklinin yüzünü güldürecek program! Emeklinin yüzünü güldürecek program!
Çok Okunanlar
1 Doğuştan kaba 3 burç...Herkesten nefret ederek yaşıyor ve asla mutlu değiller
2 Güçlü Güneş patlaması devam ediyor!
3 Koreliler güzelliklerini o hayvana borçlu!
4 Dünya'nın en büyük hayvanı!
5 Yumurta kaynatanlar saat tutmanıza gerek yok!