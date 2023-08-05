Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı FETÖ'nün akademideki "Tavşan Aday" taktiğini deşifre etti!

Cihat Yaycı, akademik camiada FETÖ'nün tespiti için gereken kritlerleri sıraladı. Ayrıca Yaycı "Kimsenin söylemediği bomba" olarak nitelediği FETÖ'cülerin "Tavşan Aday" taktiğini gözler önüne serdi.

Yaycı özetle şu noktalara temas etti:

BABASI FETÖ İMAMI OLUP AKADEMİSYENLİK YAPANLAR VAR!

- Bunlar 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası farklı farklı cemaat, Atatürkçü, solcu, milliyetçi, Alevi ve liberal görünümü altına girdiler. Üniversitelerde babası FETÖ imamı olup öğretim üyeliği yapanlar var. Çok açık söyleyelim, Üsküdar Üniversitesi'nde bizzat benim görevdeyken ihraç ettiğim FETÖ'cü subaya ders verdirenler var. Özel üniversiteler de bunların içerisinde. Bunlar siyaset bilimci vs olarak televizyonlara çıkıyorlar. Her yerin kendini bir kere silkelemesi lazım. Bunların geçmişine bakmadan bu "Renklendirmeyi" çözemeyiz. Soruları çalarak üniversitelere girenler neredeler şu anda? FETÖMETRE eğer uygulansaydı kurunun yanında yaş da yanmazdı.

YÖK BAŞARILI OLAMADI...