Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı FETÖ'nün akademideki "Tavşan Aday" taktiğini deşifre etti!
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ'cülerin üniversitelerdeki akademik kadrolara nasıl giriş yaptıklarının perde arkasını açıkladı. Yaycı, kullanılan yöntemin "Tavşan Aday" taktiği olduğunu vurguladı.
Cihat Yaycı, akademik camiada FETÖ'nün tespiti için gereken kritlerleri sıraladı. Ayrıca Yaycı "Kimsenin söylemediği bomba" olarak nitelediği FETÖ'cülerin "Tavşan Aday" taktiğini gözler önüne serdi.
Yaycı özetle şu noktalara temas etti:
BABASI FETÖ İMAMI OLUP AKADEMİSYENLİK YAPANLAR VAR!
- Bunlar 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası farklı farklı cemaat, Atatürkçü, solcu, milliyetçi, Alevi ve liberal görünümü altına girdiler. Üniversitelerde babası FETÖ imamı olup öğretim üyeliği yapanlar var. Çok açık söyleyelim, Üsküdar Üniversitesi'nde bizzat benim görevdeyken ihraç ettiğim FETÖ'cü subaya ders verdirenler var. Özel üniversiteler de bunların içerisinde. Bunlar siyaset bilimci vs olarak televizyonlara çıkıyorlar. Her yerin kendini bir kere silkelemesi lazım. Bunların geçmişine bakmadan bu "Renklendirmeyi" çözemeyiz. Soruları çalarak üniversitelere girenler neredeler şu anda? FETÖMETRE eğer uygulansaydı kurunun yanında yaş da yanmazdı.
YÖK BAŞARILI OLAMADI...
- Akademide "Tavşan Adaylık" yaparak sınava girmeyen öğretim üyeleri kimlerdir? Üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarına, sınav günü tek kişi girenler kimlerdir? YÖK bunların listesini çıkardı mı acaba? FETÖ'cülere tez danışmanlığı yapan var mı? Şu anda hapse atılmış, firar etmiş, KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cülerin akademik kariyer yaptıkları üniversiteler nerelerdir, bunların tez danışmanları ve jüri üyeleri kimlerdir? Siz kuzuyu kurda teslim ederseniz, akademideki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkartamazsınız. Akademi ve YÖK şu ana kadar FETÖ ile mücadele konusunu başaramadı. Bağımsız bir kurum vasıtasıyla bu temizlik yapılmalıdır.