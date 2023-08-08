Erdoğan, Fetövari çıkışıyla kimleri kastetti? Hayalhanem ve Sözler Köşkü'nde FETÖ şüphesi!

Aydınlık Gazetesi Muhabiri Kaan Arslan, üniversiteleri ve gençleri hedef alan FETÖ yapılanmasını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fetövari" çıkışıyla kimleri kastettiği üzerine konuşan Arslan şunları kaydetti:

- 15 Temmuz'dan sonra bir şey daha öğrendik ki FETÖ, çeşitli grup ve cemaatlerin içinde "Renkleniyor" yani gizleniyor. Bunların arasında Süleymancılar, Menzilciler gibi yapılanmaların olduğunu öğrendik. Nurcular da aslında bu gruplardan. Burada devlete ve millete tehlike yaratan bir durum var. Bunun önünün kesilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerek aynı FETÖ'de olduğu gibi. Bunlar çok büyük bir genç kitleyi etkileyen bir yapılanma içerisinde. "Hayalhanem"e bakanlık düzeyinde izin verilmiş. 2013'te kurulmuş, kurucusu Mehmet Yıldız. Kendisini Nurcu olarak tanımlıyor. Gençlere Risale-i Nur anlattığını söylüyor ve sosyal medyada çok fazla takipçileri var. Bu gruplardan biri "Sözler Köşkü" adındaki grup, milyonlarca takipçileri var. Sözde din anlattıklarını söylüyorlar ama biz bunların geçmişini araştırdığımızda çok ciddi bir FETÖ bağlantısı olduğunu ortaya koyduk. Bu yapılardan ayrılan çocuklardan, bu yapıların bazı şirketler tarafından finanse edildiğini öğrendik. Bize şunları anlattı: "2007-2015 arasında ben bunların arasında yer aldım. Bunlar normal yapılar değil ve devlete karşı faaliyet yürütüyorlar. FETÖ bağlantıları var ve FETÖ imamlarıyla birlikte hareket ediyorlar". Hayalhanem'in Başkanı Mehmet Yıldız'a bu iddiaları sormak istedik ama bize cevap vermedi ve engelledi. Bu yapılardan muhafazakarlar da rahatsız.