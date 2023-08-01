Cem Dikmen ve Vedat Yenerer arasında tansiyon yükseldi: Canlı yayında Ümit Özdağ tartışması!

Cem Dikmen konuyla ilgili şunları vurguladı:

- NATO'ya en ufak ses çıkarmayan bir milliyetçi olur mu? NATO'cu milliyetçi olur mu? Ümit Özdağ, NATO'cu. NATO'ya en ufak bir ses çıkarmıyor. PKK'nın siyasi ayağıyla iş birliği yapan bir milliyetçi olur mu? Bu nasıl iş Vedat Bey, yapmayın Allah aşkına. Eğer Millet İttifakı kazansaydı HDP'nin desteğiyle İçişleri Bakanı olacaktı Özdağ. Bu destekle İçişleri Bakanı olan biri HDP ve PKK ile mücadele edebilir mi? Ümit Özdağ güzellemesi yapıyorsunuz da Özdağ NATO'cu, HDP desteğiyle İçişleri Bakanlığı'na oturmayı hayal eden, ülkenin dış politikasıyla ilgili en ufak bir doğru cümlesi olmayan, sınıra mayın döşemeyi teklif eden biri. O sınırı kapattıran ABD, ona en ufak bir sesi çıkmıyor ama. Akılcı çözümler değil bunlar. Bunu milliyetçi olarak lütfen bize pazarlamayın.