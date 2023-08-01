Cem Dikmen ve Vedat Yenerer arasında tansiyon yükseldi: Canlı yayında Ümit Özdağ tartışması!
Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen ve Gazeteci Yazar Vedat Yenerer arasında canlı yayında Ümit Özdağ üzerinden milliyetçilik tartışması çıktı.
Cem Dikmen konuyla ilgili şunları vurguladı:
MİLLİYETÇİ OLARAK PAZARLAMAYIN!
- NATO'ya en ufak ses çıkarmayan bir milliyetçi olur mu? NATO'cu milliyetçi olur mu? Ümit Özdağ, NATO'cu. NATO'ya en ufak bir ses çıkarmıyor. PKK'nın siyasi ayağıyla iş birliği yapan bir milliyetçi olur mu? Bu nasıl iş Vedat Bey, yapmayın Allah aşkına. Eğer Millet İttifakı kazansaydı HDP'nin desteğiyle İçişleri Bakanı olacaktı Özdağ. Bu destekle İçişleri Bakanı olan biri HDP ve PKK ile mücadele edebilir mi? Ümit Özdağ güzellemesi yapıyorsunuz da Özdağ NATO'cu, HDP desteğiyle İçişleri Bakanlığı'na oturmayı hayal eden, ülkenin dış politikasıyla ilgili en ufak bir doğru cümlesi olmayan, sınıra mayın döşemeyi teklif eden biri. O sınırı kapattıran ABD, ona en ufak bir sesi çıkmıyor ama. Akılcı çözümler değil bunlar. Bunu milliyetçi olarak lütfen bize pazarlamayın.
Vedat Yenerer'in görüşleri ise şu şekildeydi:
ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN!
- Yaklaşık 25 yıldır tanıdığım Ümit Özdağ, Türkiye'deki en dürüst ve en iyi Türk milliyetçilerinden biridir. Babası da dedesi de annesi de öyleydi. Dolayısıyla Özdağ şu andaki İçişleri Bakanlığı'nın veya diğer bakanlıkların çoğundan çok daha iyi bakanlık yapabilecek bilgi, birikim ve kapasitededir. Ben de bütün sınırlara mayın döşenmesi gerektiğinden yanayım, Türk milletinin ulusal güvenliği her şeyin üzerindedir. Ümit Özdağ, NATO'cu falan değil. 7 sülalesi de NATO'cu değildi. NATO'nun da, Amerika'nın da, Türkiye'ye düşmanlık yaoan AB'nin de, Apo'nun da, Sümüklü FETÖ'nün de hepsinin karşısındayım. Allah hepsinin belasını versin!
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