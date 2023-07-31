Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi: Erdoğan Putin'le görüşecek!

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, 2 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme hakkında önemli çıkarımlarda bulundu.

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Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru olacağını belirten Ali Fuat Gökçe şöyle konuştu:

BU İŞİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

- Bu görüşmede masadaki en önemli konu Tahıl Koridoru ya da Rus tahılının dünya piyasalarına aktarılması olacak. Ukrayna tek bir koridor istiyor, Rusya buna müdahale edecek. Zaten Rusya'nın müdahale etmesini istiyorlar, çatışma çıkacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde bu işin çözülmesi gerekiyor. Putin de bu işin farkında, Sayın Erdoğan da farkında. Buradaki NATO politikalarının boşa çıkarılabilmesi için Karadeniz'in tekrardan istikrarlı hale gelmesi gerekiyor yani Tahıl Koridoru'nun burada tekrar işlevsel halini geri kazanması gerekiyor.
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