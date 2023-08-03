Utku Reyhan Disney'e ateş püskürdü: "Atatürk'ün Hollywood'a ihtiyacı yok!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisi hakkındaki uygulamalarını "Eziklik" olarak nitelendirdi.

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Utku Reyhan, Disney Plus'a sert çıktı. Reyhan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

EMPERYALİZMİN ATATÜRK'E TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ!

- Atatürk'ten kimin rahatsız olduğunu anlamak için önce Atatürk'ün yaptıklarına bakmak lazım. Atatürk, dünyadaki ilk anti-emperyalist bağımsızlık savaşına önderlik etmiş bir asker. Arkasından da o yıkıcı çöküntü içerisinden bir mucize yaratan ve bugün vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insan. O, emperyalizmin baş düşmanı. O yüzden sadece hayattayken değil, bedenen aramızdan ayrıldıktan sonra da saldırıların hedefi oldu sürekli. Hep O'nu silmek istediler Türk insanının zihninden ve bağımsızlık aşkıyla tutuşan bütün ezilen ulusların zihninden. Zaten Hollywood'un bir lokomotifi olan Disney'in bir Atatürk dizisi çekmesi işin doğasına aykırıydı. Gelinen sonuç şaşırtıcı değildi. Bu Ermenilerin baskısı sonucu alınmış bir karar değil, doğrudan doğruya emperyalizmin Atatürk'e tahammülsüzlüğüyle ilgili bir konu. Disney'in yayın lisansının kaldırılması mümkün. RTÜK'ü göreve davet ettik biz burada. Disney, dünyadaki bütün Amerikan hegemonyasının uygulayıcısı, yarattığı tüm film ve karakterlerle. ABD siyasetinden bağımsız değiller. Bu ezik tavırlar son derece yanlış. Verilen tepkiler yetersiz. Atatürk'ün zaten Hollywood'a ihtiyacı yok.
Halil Nebiler'den Disney'e sert tepki!Halil Nebiler'den Disney'e sert tepki!TV Yayını
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