Ozan Ahmetoğlu değerlendirdi: Yunanistan'da Türklere baskı!

İskeçe Türk Birliği Başkanı Gazeteci Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'da Türk okullarının kapatılması ve Türklere yönelik baskılar hakkında kritik açıklamalar yaptı.

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İskeçe Türk Birliği Başkanı Gazeteci Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'da Türk okullarının kapatılması ve Türklere yönelik baskılar hakkında kritik açıklamalar yaptı. Ahmetoğlu özetle şunları aktardı:

DEMOKRATİK HAKKIMIZI İSTİYORUZ

- Her geçen gün birkaç okulumuz daha kapanıyor. Batı Trakya Türk azınlığı, azınlık eğitiminin iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve çağdaş bir seviyeye ulaştırması için yıllardır çağrı yapıyor. Yunanistan ise tüm bu çağrılara gözünü yumdu, kulaklarını tıkadı. Yunanistan'dan azınlık eğitiminin altını oymasını değil, azınlık eğitimini garanti etmesini istiyoruz. Çünkü biz kendi kültürümüzü, kimliğimizi korumak ve yaşatmak istiyoruz. Bu Yunanistan için bir tehlike değildir, zenginliktir. Demokratik haktır, biz demokratik hakkımızı ve okullarımızı korumak istiyoruz. 
# Gün Ortası # Yunanistan Türkiye # Türk Yunan # Erdoğan Miçotakis # Atina # Türk okulları # ozan ahmetoğlu # batı trakya

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