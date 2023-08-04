Hakan Topkurulu ve Hikmet Baydar'dan kritik enflasyon yorumu: "Yakında tüm kesimler ayaklanacak!"

Temmuz ayı enflasyon oranı 47,83 olarak açıklandı. Ekonomist Hikmet Baydar ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu enflasyon bağlamında Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

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Temmuz ayı enflasyon oranı 47,83 olarak açıklandı. Ekonomist Hikmet Baydar ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu enflasyon bağlamında Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Topkurulu, Merkez Bankası ve hükümetin ekonomi politikası hakkında "Enflasyon hatalı tespit edildi. Hata üzerine hata yapılıyor, Türkiye'de yakında bütün kesimler ayaklanacak" derken Baydar ise "Biz kaybediyoruz, yazık değil mi bu ülkenin insanına! Yurtdışına ucuz mal satıp, yurtdışının kölesi olmaya gerek yok." şeklinde konuştu.

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