Prof. Dr. Mehmet Yuva'dan Nijer analizi: Fransa Afrika'dan tekme tokat kovuluyor!

Prof. Dr. Yuva, Nijer'de yaşananları diğer Afrika ülkelerinde yaşananlardan bağımsız değerlendirmenin mümkün olmadığını belirtirken aynı zamanda şunları vurguladı:

- Batı Afrika ülkeleri bir bütün olarak geleneksel sömürge devletlerin varlığına karşı isyan halinde yani daha önce gerçekleşen hareketlerden bağımsız ele almak mümkün değil. Batı Afrika'yı diğer Afrika bölgelerinden ayıran en önemli özellik, bu bölgenin coğrafi koşullarıdır yani çok zengin ormanlara ve altın ve elmas madenlerine sahip olmasıdır. Petrol ve kömür zengini bir ülke Nijer. Nijer, bir binanın ana kolunu gibidir. Ana kolonun çökmesi halinde tüm komşu ülkeler domino etkisiyle benzer gelişmeler yaşanacak. Nijer'de tecelli eden milletin iradesidir. Fransız sömürgeciliğine, Batı'nın ırkçı 400 yıldır süren baskı ve zulmüne Afrika genelinde bir isyan var. Dünyanın en zengin coğrafyası ama dünyanın en fakir, en yetim, hiçbir imkana sahip olmayan, geleceğinden mahrum, karanlık bir çağ yaşayan toplumu. Burada Fransa, İngiltere, Amerika, İspanya ve Portekiz'in günahı büyüktür. Dünyanın birçok yerinde artık emperyalizme karşı bir başkaldırı var, Türkiye bir karar almak zorundadır. Taraf olmayan bertaraf olur...