Yıldırım Gençer'den çarpıcı analiz: "Ekonomik politikaların siyasi bedelleri olacak!"

Vatan Partisi Genel Saymanı Şeyhmus Yıldırım Gençer, Putin'in Türkiye ziyareti bağlamında Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Seçim sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin kötüye gittiğini belirten Yıldırım Gençer özetle şöyle konuştu:

AK PARTİ EKONOMİK MENFAATLERİNİ BATI'DA GÖRÜYOR!

- Seçimlerden sonra Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin iyiye gitmediğini görüyoruz. Bu seçimlerden sonra daha da derinleşmeye başladı. Çünkü Türkiye'nin seçim sonrasında girdiği süreç daha Batı yanlısı bir siyaset. Ekonomik, güvenlik ve siyasal anlamda aslında Türkiye'nin Rusya'dan uzaklaştığını görüyoruz. Bu tabii Türkiye'nin menfaatine değil. Türkiye'yi tehdit eden kuvvetlerin Rusya'yı da tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kuvvetler ABD-NATO. AK Parti hükümeti ekonomik menfaatlerini şu anda Batı'da görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve getirdiği Mehmet Şimşek de doğrudan bunun uygulayıcısı. Bu ekonomik politikaların siyasi bedelleri de oluyor. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getiren bir süreç bu.
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