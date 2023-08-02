Halil Nebiler: "Erdoğan Putin'i ikna etmeli çünkü dayanışma şart!"

Halil Nebiler, emperyalizmle mücadelede daima birlik içinde olmanın önemine vurgu yaparak şunların altını çizdi:

- Emperyalizmin karşısına her yerde dayanışma örnekleriyle çıkacağız. Erdoğan'ın Putin'i ikna edebileceği konusunda benim şüphelerim ama mutlaka ikna etmeli. Çünkü Rusya Ukrayna'dan kuşatılıyorsa, Türkiye de Akdeniz ve Ege'den kuşatılıyor. Dayanışma şart, bu dayanışmanın geliştirilmesi ve bir üst seviyeye çıkarılması şart. Yoksa emperyalizm, kendi çıkarına karşı gördüğü her şeye hemen vurmaya başlıyor. Mazlum milletler arasındaki dayanışma kolaydır. Bir düşman vardır, zarar görmemek için ona karşı kol kola girersiniz ama onların arasındaki dayanışma bir çıkarla ilgili bir dayanışmadır ve kolayca bozulur. İş birliği, dayanışma ve yardımlaşma Doğu uygarlığında var zaten. Batı'da haram diye de helal diye de bir kavram yoktur. Batı'da özgürlük sermayenin, kapitalizmin özgürlüğüne dönüştü çünkü kapitalizm kendi özgürlüğü için hümanizmi öldürmek zorundaydı. Şu anda Batı uygarlığında hümanizm, helal-haram yok. Sadece çıkar var. Maliyet-kar hesabı var. O yüzden Kur'an'a da saldırır, insana da saldırır, namusuna da saldırır. Bundan korunmanın tek yolu dayanışmadır yani ittifaklar.