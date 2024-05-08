Şarkıcı Kalben gözaltına alındı! Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı?

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Şarkıcı Kalben gözaltına alındı! Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı?
Editör: Yağmur Biçen
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Sabah saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapılan aramalar sonrası ünlü şarkıcı Kalben'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KALBEN KİMDİR? KALBEN KAÇ YAŞINDA?

Kalben 17 Ocak 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen ve söz yazarıdır. 8 yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç'tır.

Yükseköğretimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yapan sanatçı yüksek lisansını tamamladıktan sonra iş bulabilmek için İstanbul'a taşınmıştır.

İlk olarak marka müdürü ve ardından senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli mesleklerle uğraşan Kalben evde çektiği konser videolarıyla tanınırlık kazanmıştır.

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# şarkıcı # uyuşturucu # gözaltı
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