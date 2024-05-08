Aziz Yıldırım'dan adaylık konusuna ilişkin açıklama! Aday olacağı kesinleşti mi?

Fenerbahçe'nin yaklaşan başkanlık seçimleri için birçok iddia gündeme getiriliyor. Bunlardan biriyse eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olacağı konusuydu. Aziz Yıldırım konuya ilgili açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım'dan adaylık konusuna ilişkin açıklama! Aday olacağı kesinleşti mi?
Editör: Yağmur Biçen
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Söylentiler üzerine Aziz Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.


Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

Aziz YILDIRIM"

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