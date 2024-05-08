3 farklı mekana gitti, doyasıya eğlendi, hesabı sahte dolarla ödedi

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşandı. 3 eğlence mekanında eğlenip, ödemeyi sahte dolarla yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

3 farklı mekana gitti, doyasıya eğlendi, hesabı sahte dolarla ödedi
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, Salihli'deki 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahsın alınan hizmet karşılığında ücretini sahte dolarla ödeme yaptığının tespit edilmesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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