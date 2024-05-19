İran Kızılay Başkanı'ndan Reisi'nin helikopteri ile ilgili ilk açıklama

IRNA'nın haberine göre İran Kızılay Başkanı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İran Kızılay Başkanı Koulivand, "40 hızlı müdahale ekibi olay yerini araştırıyor ve bölgeyi izliyoruz, bölgede sahip olduğumuz işaretler göz önüne alındığında, hava koşulları çok elverişsiz ve zor ancak tüm çabamızla arama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. İran Kızılay Başkanı şöyle devam etti:

"Arama yapmak için insansız hava araçları kullandık, ancak hava koşulları nedeniyle havadan arama imkanı yok, bu yüzden bölgeyi hızlı müdahale güçleri aracılığıyla arıyoruz."

Koulivand, bu bölgenin zor bir dağlık alan olduğunu ve Tebriz'e iki saat uzaklıkta olduğunu, ancak tüm rotalardan 40 kurtarma ekibinin arama operasyonları yürüttüğünü de sözlerine ekledi. İran Kızılay Başkanı şunları söyledi:

"Bu amaçla bazı illerden gelen güçleri değerlendirdik. Arama operasyonu şu anda yaklaşık üç saattir devam ediyor."

Ülkenin acil durum sözcüsü, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter için kaza bölgesine sekiz ambulans gönderildiğini ve şiddetli sis nedeniyle havadan tahliyenin mümkün olmadığını belirtti.