Reisi'nin helikopteri kaza yaptı! İran Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası, İran Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanı, acil tıp, ameliyat ve ambulanslar da dahil olmak üzere tüm tıbbi tesislerin arama alınanda konuşlandırıldığını belirtti. Sağlık Bakanı sözlerine, "Şu anda bölgedeyiz ve tüm kurtarma ekipleri arama yapıyor, bölge çok sisli ve aranması zor" ifadeleriyle devam etti.