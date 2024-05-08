Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı sürüyor. Yarı finalde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıkmayı başardı. Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale doğru geri sayım sürerken yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda PSG direğe takıldı. Mücadelenin 50. dakikasında ise Borussia Dortmund, Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

BORUSSIA DORTMUND FİNALE YÜKSELDİ

Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finaldeBeşiktaş Türkiye Kupası'nda finaldeSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# borussia dortmund # şampiyonlar ligi # final
Çok Okunanlar
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
İzmir HDP İl binasında "PKK'ya bağış" sandığı!
İzmir HDP İl binasında "PKK'ya bağış" sandığı!
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Şarkıcı Kalben gözaltına alındı! Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı?
Şarkıcı Kalben gözaltına alındı! Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı?
Öne Çıkanlar İsrail Mısır gerginliği tırmanıyor: Mısır Ordusu alarma geçti! İsrail Mısır gerginliği tırmanıyor: Mısır Ordusu alarma geçti! 3 farklı mekana gitti, doyasıya eğlendi, hesabı sahte dolarla ödedi 3 farklı mekana gitti, doyasıya eğlendi, hesabı sahte dolarla ödedi