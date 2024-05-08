Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı sürüyor. Yarı finalde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıkmayı başardı. Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale doğru geri sayım sürerken yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda PSG direğe takıldı. Mücadelenin 50. dakikasında ise Borussia Dortmund, Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
BORUSSIA DORTMUND FİNALE YÜKSELDİ
Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı