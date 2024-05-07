Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finalde

Ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı... 0-0'ın rövanşında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan siyah beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finalde
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü Tüpraş Stadı'nda karşılaştı... Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi... Siyah beyazlılar aradığı golü 70. dakikada Muci ile buldu. Ertaç'ın verdiği hatalı pasta araya giren Gedson pasını Muçi'ye verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin sert şutu Ertaç'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda finale yükselen takım oldu.

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# beşiktaş # türkiye kupası
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