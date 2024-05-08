İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçak kazası meydana geldi. Adeta facianın eşiğinden dönülen kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağının inişi esnasında gerçekleşti. Kargo uçağının iniş takımlarında arıza meydana geldi. Pilot ekibi, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Yaşanan acil durumun ardından havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.