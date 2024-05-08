Umut Öken'in suç örgütü çökertildi! 8 şehirde Mahzen-39 operasyonları

Diyarbakır merkezli 8 şehirde "Mahzen-39" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Umut Öken'in suç örgütü çökertildi! 8 şehirde Mahzen-39 operasyonları
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Diyarbakır merkezli 8 ilde "Mahzen-39" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

UMUT ÖKEN'İN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda, elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, 33 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- Şüphelilerin, Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafın iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları belirlendi. Örgütün, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnafa yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konulduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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