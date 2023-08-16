Kira çıkmazında arabulucu dönemi!

Kiralardaki artış, yüzde 25 sınırlamanın çözümsüzlüğü, yargının iş yükünün artması... Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara tıpkı iş davalarında olduğu gibi zorunlu arabuluculuk geliyor.

Arabuluculuk uygulaması 1 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten itibaren vatandaşlar adliyelerin içinde yer alan arabuluculara başvuru yapabilecek.

Yeni uygulamayı ve sürecin nasıl işleyeceğini avukat arabulucu Erkin Etike ile konuştuk. Etike, bu sistemle birçok sorunun mahkeme aşamasına gelmeden çözülebileceğini kaydetti.

Avukat Etike, ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunların ekonomik temelli olduğu vurguladı. Etike, asıl çözümün ekonomik sorunlara eğilmekten geçtiğini belirtti.