Aydınlık Gazetesi'nin haberleri referans oldu. Kırım Tatarlarını hedef alan Kiev rejimine Rusya'dan tepki geldi.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin hazırladığı “gizli” ibareli istihbarat raporu, Zelenskiy hükümetinin Kırım Tatar Milli Meclisi ’nin içine casus yerleştirdiğini, Kırım Tatarlarından ajan devşirdiğini ve hareketi bölmeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Aydınlık’ın Ukrayna kaynaklarından elde ettiği 6 sayfalık imzalı mühürlü belgeye göre; Kırım Tatarları Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi, “Ukrayna toprak bütünlüğünü tehdit eden faaliyetleri” nedeniyle “sakıncalı” olarak fişleniyor.

Aydınlık Ukrayna Güvenlik Servisi'nin belgesine ulaştı ve haberini yaptı. Geniş yankı bulan haberleri Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram sayfasında duyurdu. Zaharova hem Aydınlık Gazetesi'nin adını hem de yapılan haberlerin linkini paylaştı.

- Kiev rejimi, Doğu Avrupa'daki bir neo-Nazi illetidir. Yahudi nüfusa baskı uyguluyor ve tam bir Rus düşmanlığı sergiliyor. Şimdi kamuoyunda, Ukrayna'da ezilen başka bir nüfus kategorisine tanıklık eden yeni belgeler ortaya çıktı. Müslüman Tatarlardan bahsediyoruz.Türkiye’deki Aydınlık gazetesinin muhabirleri, gizli belgeler de dahil olmak üzere yazışmalara ulaştılar. Ukrayna güvenlik servisleri, Ukrayna'daki Tatar nüfusunun “ülkenin toprak bütünlüğü ve anayasal düzeni için tehdit oluşturmaya devam ettiğini” en tepeye rapor ediyor. Gazetecilerin erişim sağladığı raporun hangi yıla ait olduğunu bilmiyoruz, ancak uzmanların düşündüğü gibi büyük olasılıkla 2020-2021.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yazışmaları ifşa olurken Zaharova, Kiev rejimine tepki gösterdi.

- Rus Kırım'ında ve yeni topraklarda tüm etnik gruplar ve halklar barış içinde yaşarken, gelişmelerine, dillerini konuşmalarına ve kimliklerini korumalarına fırsat verilirken, Kiev'deki neo-Nazi militanlar tek etnikli bir devlet kurmaya çalışmaya devam ediyor ve baskı silindiri altına kimin düştüğünü umursamıyorlar.

Ukrayna’nın gözetlediği Kırım Tatarları, yüzde 97 oyla Rusya Federasyonu’na katılma kararı alan Kırım Özerk Cumhuriyeti vatandaşları değil. ABD’nin turuncu devrim finansörü Ulusal Demokrasi Vakfı marifetiyle desteklediği ve Rusya’ya karşı olan Kırım Tatarları.

Türkiye kamuoyu bu örgütü, AK Parti hükümetinin el üstünde tuttuğu lideri Mustafa Cemilev (Kırımoğlu) üzerinden tanıyor. Ukrayna Parlamentosu Üyesi olan Cemilev hakkında Rusya’da ajanlık faaliyetleri gerekçesiyle tutuklama kararı bulunuyor. Ancak Cemilev, AK Parti hükümetinin düzenlediği pek çok toplantıya onur konuğu olarak katılıyor.

Ukrayna istihbaratı, Cemilev’in Kırım Tatarları içindeki etkisini kırmak için “bölünme yaratma” hedefini açıklıyor. Rapor, Kiev rejiminin, kendisi gibi ABD’nin güdümündeki Kırım Tatarlarına dahi tahammül edemediğini gösteriyor.